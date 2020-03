Incidente stradale stamane intorno mezzogiorno in via Idice a San Lazzaro di Savena. Nella collisione tra un furgone e un’auto, quest’ultima è finita fuori strada dopo essersi capovolta. Sono intervenuti i vigili del fuoco dalla Centrale con una squadra più autogrù. I pompieri hanno liberato l’autista dell’auto bloccato nell’abitacolo con cesoie e divaricatore, affidandolo ai sanitari del 118, per poi mettere in sicurezza lo scenario ed i veicoli. Sul posto la polizia locale di San Lazzaro.