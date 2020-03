Non si ferma a posto di blocco, inseguito esce di strada. Risultato positivo ad etilometro

Questa notte verso le ore 2.40 a Maranello, nel corso di un servizio notturno di controllo alla circolazione stradale, un furgone Ford non si è fermato all’alt imposto dai militari della locale stazione.

Si è innescato un inseguimento anche con l’intervento di altre pattuglie della compagnia di Sassuolo fino a raggiungere e bloccare il furgone, dopo prolungato inseguimento, a Castelvetro di Modena, ove il veicolo, a causa dell’asfalto bagnato, è uscito di strada. I carabinieri intervenuti hanno bloccato poco distante dal mezzo il conducente del veicolo, poi risultato positivo all’accertamento con etilometro. L’uomo, un trentaquattrenne della zona, è stato denunciato alla procura della Repubblica per resistenza a pubblico ufficiale e guida in stato di ebrezza. Per lui sanzioni amministrative per velocità pericolosa e omesso arresto del veicolo al posto di controllo.