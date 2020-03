Reggio: Coronavirus, sospesa l’attività libero professionale dei medici

Si informa che, stanti l’evoluzione dell’epidemia da COVID 19 nel territorio della provincia reggiana e la necessità di garantire adeguati livelli assistenziali sia ai pazienti contagiati, sia ai pazienti affetti da patologie urgenti, oncologiche o, comunque, non differibili, con decorrenza 10 marzo, è stata sospesa l’attività libero professionale per visite ambulatoriali ed esami diagnostici, fino al 3 aprile 2020. L’attività chirurgica, sempre in libera professione, sarà sospesa da lunedì 9 marzo fino al 3 aprile 2020.

Negli Ospedali di Reggio Emilia e Guastalla sono sospesi, fino a diversa determinazione, i ricoveri programmati. Sono, viceversa, garantiti i ricoveri urgenti, quelli per pazienti oncologici, con codice di priorità A e quelli ritenuti indifferibili. Sono analogamente sospese le attività ambulatoriali programmate, ad eccezione di quelle rivolte a pazienti oncologici già in carico alle Strutture, ai pazienti che presentino sintomatologie o fortemente riconducibili ad un sospetto oncologico e quelle ritenute indifferibili per ragioni di continuità assistenziale o terapeutica. Le urgenze ambulatoriali U e B sono garantite.

Tutti i cittadini con appuntamenti programmati vengono contattati telefonicamente dai servizi aziendali.

All’Ospedale di Montecchio, al momento, sono assicurate solo le attività legate al percorso nascita (ivi compresi i tagli cesarei) e le prestazioni di ricovero ed ambulatoriali ginecologiche urgenti o indifferibili.

Negli Ospedali di Castelnovo ne’ Monti, Correggio e Scandiano, le attività di ricovero ordinario e urgente vengono assicurate e resta invariata la programmazione delle attività ambulatoriali programmate o urgenti.

Prosegue normalmente l’attività nelle strutture territoriali (Case della Salute, Poliambulatori, …).

Alcune modifiche riguardano anche gli screening oncologici, in particolare, per lo screening del colon retto tutte le attività di consegna del kit per l’esecuzione del test per la ricerca del sangue occulto fecale sono sospese sino al 02/04/2020. Per chi è in possesso della provetta è possibile riconsegnare il campione presso i punti di riconsegna già segnalati quando è stata ritirata la provetta. Le colonscopie prenotate verranno effettuate

Per lo screening mammografico, tutti gli appuntamenti per eseguire la mammografia di screening sono sospesi sino al 29/03/2020, mentre sono garantiti gli approfondimenti e i richiami di screening, così come per il percorso per il rischio eredo famigliare della mammella, le ecografie e le mammografie prenotate verranno effettuate

Per qualsiasi informazione telefonare al Centro Screening al numero 0522335327 dal lunedì al giovedì dalle ore 8 alle ore 13 e dalle ore 14 alle ore 17, il venerdì dalle ore 8 alle ore 13

Sono in distribuzione da ieri 70.000 copie di un decalogo, tradotto in 8 lingue (inglese, francese, cinese, russo, arabo, punjab, hindi e urdu) che riportano le principali misure di prevenzione, oltre ai numeri telefonici di riferimento.

Si richiama, infine, la raccomandazione di evitare di uscire dalla propria abitazione o dimora al di fuori dei casi di stretta necessità, alle persone anziane o affette da patologie croniche, alle persone con multimorbilità o con stati di immunodepressione congenita o acquisita, insieme all’attenzione ad evitare luoghi affollati nei quali non sia possibile mantenere la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.

In una situazione dinamica ed in continua evoluzione è possibile che, col progredire della diffusione del virus, si renda necessaria la riduzione temporanea di altre attività programmate.