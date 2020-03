Tre nuove positività al Coronavirus: due all’Ospedale Bellaria un caso all’ISNB, Scienze Neurologiche

Riscontrata oggi, 7 marzo, positività al covirus di due pazienti

dell’Ospedale Bellaria . Il primo dei due pazienti è ricoverato presso

il reparto di neurologia dell’IRCCS scienze neurologiche di Bologna,

mentre il secondo ha effettuato prestazioni ambulatoriali presso gli

ambulatori di pneumologia.

E’ stato inoltre riscontrato positivo anche un medico dell’equipe di

oncologia.E’ stata fatta l’analisi epidemiologica a tutti i potenziali

contatti, alla conclusione della quale è stato stabilito di allontanare

dal servizio un totale di 56.operatori.

La prossima settimana saranno comunque garantite le urgenze oncologiche,

e i controlli dei pazienti in terapia.Saranno sospese le attività del

DH oncologico dilazionabili, e riprogrammate le terapie non

dilazionabili. Dalla degenza sono stati dimessi o trasferiti alcuni

pazienti ed è in fase di valutazione l’ipotesi di accorpamento dei

reparti anche in relazione alla corrispondente riduzione di attivtà

chirurgica programmata non urgente e non oncologica.

Mantenute regolarmente le attività di pneumologia.