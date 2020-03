Una rivolta è scoppiata nel primo pomeriggio di oggi in carcere a Modena. I detenuti avrebbero appiccato il fuoco tentando la fuga. Danni alla struttura e molti i detenuti coinvolti, secondo le prime informazioni. Alla base della rivolta ci sarebbe la protesta per questioni relative alla protezione per il Coronavirus. Grande mobilitazione delle forze dell’ordine. Per sedare la rivolta sono stati chiamati anche agenti liberi dal servizio.