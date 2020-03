Suv tampona auto a Bologna: muore un tassista di 49 anni

Questa notte intorno all’una, a Bologna in via Mazzini all’altezza di via Mengoli, un taxi fermo a bordo strada è stato tamponato da un suv. L’impatto è stato talmente violento che il mezzo pubblico è stato spinto in avanti per decine di metri. Nonostante i soccorsi per il suo conducente di 49 anni non c’è stato nulla da fare. Al loro arrivo i Vigili del fuoco hanno trovato due bombole di metano perse dal taxi in strada a causa del violento impatto. I pompieri hanno messo in sicurezza lo scenario ed i veicoli, la manovra di soccorso eseguita in tutta sicurezza dai pompieri ha evitato uno scenario più complesso.

Alla guida del suv un uomo di 61 anni accompagnato dalla moglie di 63, entrambi ricoverati al Maggiore con ferite non gravi. Sul posto Polizia Stradale, Municipale e Carabinieri. Si dovrà ora accertare la velocità a cui viaggiava il suv e se il suo conducente fosse ubriaco.