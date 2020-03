Ieri mattina i militari del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Bologna hanno tratto in arresto W.S., di 55 anni, per un provvedimento di esecuzione pena di 5 anni e 3 mesi. L’arrestato è stato condannato con sentenza definitiva per furti aggravati ai danni di sportelli bancomat con l’utilizzo di esplosivo, commessi negli anni passati.