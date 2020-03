In ottemperanza del DPCM 8 marzo 2020, da oggi e fino al prossimo 3 aprile compreso le biblioteche comunali “Cionini” e “Leontine” saranno chiuse. Per gli stessi motivi non sarà possibile accedere alle postazioni “internet point” presso l’Urp di piazza Garibaldi che continuerà ad essere aperto ma solo per ricevere segnalazioni e fornire informazioni.