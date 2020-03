Covid 19, contravvengono alle disposizioni del DPCM: tre segnalazioni nella Bassa

Stanotte, nell’ambito dei controlli messi in campo al fine di verificare il rispetto del D.P.C.M. in tema di contenimento della diffusione da Codiv-19, la Compagnia carabinieri di Carpi ha segnalato alla Procura modenese tre persone per violazione dei divieti imposti nel provvedimento.

Due di loro, gestori di un ristorante in un comune dell’U.C.M.A.N., anziché chiudere i battenti alle ore 18.00, hanno tranquillamente proseguito l’attività. Alle ore 21, momento del controllo, era sedute ai tavoli circa 50 avventori.

L’altro, gestore di un locale notturno nella zona delle Terre d’Argine, invece, ha permesso l’ingresso ad avventori e ballerine (circa una trentina in tutto). Entrambi i locali sono stati fatti velocemente sgomberare e la posizione dei gestori è stata segnalata ai rispettivi comuni, come esplicitato nel decreto, finalizzati alla valutazione di sospensione dell’attività.