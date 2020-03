Da oggi sono in vigorie nuovi orari per lo Sportello Sociale

Da oggi sono in vigorie nuovi orari per lo Sportello Sociale dei comuni di Fiorano Modenese, Formigine, Maranello e Sassuolo. Lo Sportello Sociale, in tutti e quattro i comuni, sarà aperto il lunedì ed il mercoledì mattina (dalle ore 8,30 alle ore 12,30); il giovedì pomeriggio (dalle ore 14,30 alle ore 18,30)