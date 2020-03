L’Associazione Giovanile Pandora, grazie ad una raccolta fondi tra i soci nella scorsa settimana, dona 500€ in materiale protettivo all’Ospedale di Sassuolo. Nello spirito che contraddistingue da sempre l’Associazione, c’è la voglia di mettersi a disposizione per la collettività, in particolare modo in momenti di grande emergenza come quello che stiamo attraversando in questi giorni.