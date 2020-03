Trasferimenti dei servizi Ospedale e Distretto di Guastalla dal 10 marzo al 3 aprile

La Direzione aziendale informa che, in seguito all’individuazione dell’Ospedale di Guastalla come ospedale COVID, alcuni servizi sino ad oggi collocati in ospedale, saranno trasferiti dal 10 marzo al 3 aprile 2020; in particolare, la Pediatria di comunità (vaccinazioni pediatriche) viene trasferita dai Poliambulatori dell’Ospedale alla Casa della Salute via Costituzione, 12 a Novellara, al piano terra con parcheggio libero adiacente alla struttura. Tutte le famiglie saranno avvisate telefonicamente del cambio di sede dal personale.

Anche il Consultorio Ostetrico dell’Ospedale di Guastalla viene trasferito alla Casa della Salute di Novellara. Tutte le donne con appuntamento saranno avvisate telefonicamente dal personale. La gestione dei percorsi di gravidanza fisiologica a basso rimane all’ambulatorio di Latte e Coccole di via Spallanzani a Guastalla.

Il Punto Nascita dell’Ospedale di Guastalla è temporaneamente chiuso e sono sospesi i corsi di preparazione al parto e corsi post-parto, mentre è garantita l’attività dello Spazio Latte e Coccole a Guastalla.

A Brescello continua normalmente l’attività consultoriale.

Lo Spazio Giovani sarà attivo il martedì pomeriggio al Consultorio Ostetrico nella Casa della Salute di Novellara.