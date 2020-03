Al parco del Popolo previsto l’abbattimento di due platani ammalati e pericolosi per l’incolumità delle persone

A seguito delle opportune verifiche sulle alberature presenti all’interno del parco del Popolo, eseguite per conto dell’Amministrazione Comunale da un tecnico competente, e per tutelare l’incolumità pubblica, nelle giornate di mercoledì 11 e giovedì 12 saranno abbattuti due platani in condizioni vegetative e di stabilità molto critiche. Gli alberi sono situati l’uno lungo viale Allegri, il secondo all’interno dello stesso parco.

Gli interventi si sono resi necessari a seguito di esami condotti sulle alberature, che hanno portato ad individuare i due platani sopracitati come alberature classificate in classe D e a prescriverne il successivo abbattimento per gravità di lesioni e per prevenire possibili danni a persone o cose.

I due platani saranno sostituiti con nuove alberature nell’ambito del progetto di riqualificazione che interesserà nei prossimi mesi il parco del Popolo, e che riguarderà anche la sistemazione degli spazi verdi e la dotazione arborea.