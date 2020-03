Azienda USL di Modena: Punti prelievi, aggiornamento sulle attività

Da oggi, martedì 10 marzo, sono sospese le prestazioni prenotate presso i Punti prelievi della provincia di Modena. Saranno comunque effettuati presso i Punti prelievi le prestazioni in urgenza U e B, i prelievi per la terapie anticoagulanti (Tao) e gli esami per la gravidanza.

Il Punto prelievi ad accesso diretto presso il Centro commerciale La Rotonda di Modena sarà chiuso, mentre quelli di Nonantola, Sassuolo e Pavullo effettueranno le prestazioni in urgenza U e B, i prelievi per la terapie anticoagulanti (Tao) e gli esami per la gravidanza. Tali prestazioni verranno effettuate anche al Punto prelievi dell’Ospedale di Baggiovara, che però rimarrà chiuso il sabato mattina.

Sospese inoltre fino al 31 marzo le prenotazioni a CUP di esami programmabili con le stesse modalità delle altre prestazioni specialistiche.

Tutte le misure intraprese sono mirate a limitare spostamenti e assembramenti, riducendo così il rischio di contagio.