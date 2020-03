Controlli della Polizia di Stato a Reggio e provincia ai sensi dell’art. 1 D.P.C.M.

Sin dalla mattinata odierna a seguito della decisione assunta in sede di Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, il Questore Ferrari ha programmato una serie di servizi di Polizia per controllare a “campione” le persone che circolano in tutto il territorio della Provincia tenendo particolare attenzione al Comune Capoluogo, nei pressi delle Stazioni ferroviarie e ai caselli autostradali.

I controlli sono stati disposti per verificare l’osservanza dell’art. 1 del citato decreto che prescrive di evitare ogni spostamento delle persone salvo che per motivi di esigenze lavorative o situazioni di necessità o per motivi di salute.

I servizi sono stati svolti presso le stazioni ferroviarie dalla locale Polizia ferroviaria che ha fermato 29 persone eseguendo la prescritta autocertificazione. 3 di essi, tutti cittadini nigeriani, verranno denunciati per la violazione dell’art. 650 c.p., in quanto rintracciati a Reggio Emilia senza giustificato motivo e residenti nei comuni di Ragusa, Crotone e Lecce.

La sezione Polizia Stradale invece ha eseguito 34 controlli con autocertificazione fermando 23 autovetture.

Gli equipaggi della Polizia Stradale hanno espletato i suddetti servizi all’uscita del casello autostradale e sulle strade statali e provinciali che interessano la provincia di Reggio Emilia.

I 4 equipaggi della Questura hanno proceduto a 46 controlli con autocertificazione in via Emilia All’Ospizio direzione Modena, via Emilia All’Angelo direzione Parma e via Martiri della Bettola altezza Rivalta.