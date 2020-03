I sindaci dei Comuni reggiani, riuniti oggi in videoconferenza, condividono all’unanimità la decisione di sospendere tutti i mercati sull’intero territorio provinciale, sino al 3 aprile. Per quanto riguarda il mercato ortofrutticolo, questo rimane aperto solo per i rifornimenti all’ingrosso, mentre viene inibita la vendita al pubblico. L’orario stabilito è quello mattutino nei giorni feriali, aperto anche il sabato mattina, mentre resterà chiuso la domenica.

—