Covid-19: campagna di raccolta fondi per supportare la CRI di Sassuolo

Sul nostro territorio ogni giorno, sempre di più, Croce Rossa Italiana sta garantendo l’assistenza sanitaria alla comunità. I casi di presunto o effettivo contagio da COVID19 sono sempre maggiori, le telefonate alla centrale operativa sono persistenti ma, grazie ai Volontari sempre in prima linea, Croce Rossa Italiana Comitato di Sassuolo si sta prodigando per continuare a garantire il servizio con continuità.

Per riuscire a rispondere efficacemente alle richieste, è sempre più forte la necessità di presidi medici e dispositivi di protezione individuale (DPI), che sono sempre meno e, senza di questi, i Volontari non possono più svolgere il proprio lavoro in sicurezza.

Le principali aziende produttrici di questi materiali sono in difficoltà e riuscire a reperire i prodotti sta diventando sempre più complicato.

Nello specifico, Croce Rossa di Sassuolo ha bisogno di risorse essenziali come:

– mascherine specifiche FFP2, FFP3 con filtro – mascherine chirurgiche – scudi facciali – guanti – tute protettive tipologia III – calzari – gel igienizzanti per le mani a base alcolica – altri prodotti per la sanificazione di superfici a base di alcool e cloro.

La campagna di crowdfunding “Croce Rossa di Sassuolo in risposta al Covid-19” su www.gofundme.it è stata creata per supportare l’Organizzazione di volontariato ed i suoi Volontari, che restano sempre attivi nel momento del bisogno, anche a proprio rischio. Hanno bisogno di tutti noi per garantire tutela a sé stessi e ai loro cari!

Con questa raccolta fondi acquisteremo tutto l’occorrente per garantire assistenza alla comunità, anche tramite i servizi di supporto a domicilio per coloro che dovessero manifestarne la necessità.

Oltre alla donazione in denaro, Croce Rossa di Sassuolo è ben contenta di ricevere i dispositivi anche fisicamente.

Chiunque ne avesse a disposizione e volesse donarli, può scrivere alla mail emergenzacovid19@crisassuolo.it.

L’ultimo appello riguarda le imprese, tutte quelle che possono avere contatti con ditte produttrici di DPI in Italia e all’estero, qualora volessero supportare Croce Rossa nella ricerca e acquisto del materiale necessario.