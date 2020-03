Ad alto volume “Nessun dorma”, da Sassuolo una iniziativa per coinvolgere le persone a casa

Ad alto volume “Nessun dorma”, da Sassuolo una iniziativa per coinvolgere le...

Pensa alla città piena di musica… pensa alla bellezza che esce dalle case di tutti…

Fisicamente in casa, idealmente uniti in un unico grande abbraccio.

Noi abbiamo deciso di farlo così: questa sera alle 19 metteremo ad alto volume “Nessun dorma” (all’alba vincerò) e lo stesso faremo domenica alle 19. Come il “principe ignoto” attende il sorgere del giorno, così noi uniti attendiamo la vittoria contro il virus.

Ecco l’iniziativa lanciata su Facebook dalle sassolesi Chiara, Ilaria e Stefania e a noi è sembrata una bella iniziativa e abbiamo pensato di promuoverla attraverso il giornale ai nostri lettori. In questi giorni di forzata chiusura in casa un modo per “uscire” e speriamo che questa iniziativa diventi “virale” e “contagi” anche le città vicine.

Questo il link dell’evento: https://www.facebook.com/events/618304825395977/