Covid 19, generosa donazione Gruppo SPAL a favore dell’AUSL di Reggio Emilia

Il Gruppo Spal, tramite l’associazione Gli Amici del Cuore Onlus di Correggio e con il coordinamento del Comune di Correggio, ha disposto una donazione a favore dell’AUSL di Reggio Emilia di sette ventilatori polmonari per terapia intensiva prodotti da GE Healthcare, per un valore di circa 100mila euro. Queste apparecchiature sono fondamentali per la cura dei pazienti colpiti dal Coronavirus ricoverati in terapia intensiva.

L’acquisto dei ventilatori polmonari è stato concertato con la Direzione generale dell’Ausl di Reggio Emilia, che ha dato indicazioni in merito alle esigenze immediate degli ospedali per far fronte all’emergenza Coronavirus e che, tramite il Dott. Fausto Nicolini Direttore Generale, ha ringraziato Spal e l’associazione Gli Amici del Cuore ONLUS per la generosità manifestata.

Le aziende del nostro territorio e gli enti del terzo settore, ancora una volta, hanno dimostrato tutta l’attenzione e la sensibilità verso il servizio sanitario locale – eccellenza nazionale – e nei confronti dei medici, degli infermieri e di tutti gli operatori sanitari di ogni livello che con grandissimo impegno, dedizione e sacrificio stanno affrontando questa emergenza. Mai come in questo momento hanno bisogno del sostegno e del supporto di tutti.