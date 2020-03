GRADE per il Santa Maria: acquistati ecografi e strumentazioni per 210.000 euro

La Fondazione GRADE Onlus ha firmato oggi il contratto d’acquisto di ecografi e altre strumentazioni utili al pronto soccorso e alla rianimazione del Santa Maria Nuova per un importo complessivo di 210.000 euro (iva inclusa).

L’acquisto è stato possibile grazie all’operazione «GRADE per il Santa Maria», pensata per sostenere l’ospedale cittadino in questa fase di emergenza Coronavirus: «con i 100.000 euro stanziati subito da GRADE e, visto l’alto numero di donazioni ricevute (70 in tutto in soli 3 giorni) – ha spiegato Roberto Abati, Direttore Generale della Fondazione GRADE Onlus – anche se non abbiamo ancora raggiunto il traguardo prefissato di 200.000 euro complessivi, abbiamo comunque pensato di procedere ugualmente all’acquisto di ecografi e altri strumenti su indicazione dell’Ausl IRCCS Cancer Center di Reggio Emilia per sostenere in brevissimo tempo le strutture sanitarie maggiormente interessate da questa emergenza. Ovviamente la raccolta fondi non si ferma e continuerà ad essere attiva per accogliere la generosità di cittadini e aziende che vorranno contribuire. Il nostro impegno sarà quello di impiegare tutte le risorse ricevute per soddisfare nel più breve tempo possibile le esigenze che ci saranno indicate dall’Ausl».

Per chi desidera donare, è possibile effettuare la donazione tramite bonifico bancario (Banca Credem – IBAN IT 31 S 03032 12804 010000012000 intestato a Fondazione GRADE Onlus), indicando la causale: DONAZIONE EMERGENZA CORONAVIRUS.

Per saperne di più

grade.it/emergenza-coronavirus