Riorganizzazione degli accessi agli uffici comunali di Fiorano

Vista l’emergenza sanitaria in atto, da venerdì 13 marzo a mercoledì 25 marzo 2020 gli uffici del Comune di Fiorano Modenese saranno accessibili, per la maggior parte, su appuntamento, preso tramite telefono o e-mail, nei consueti orari di lavoro. Sarà garantita l’erogazione dei servizi ai cittadini, ma in modo da ridurre il più possibile la mobilità delle persone sul territorio. I contatti telefonici e mail sono disponibili sul sito internet del Comune e saranno affissi sulle porte del municipio e degli altri edifici comunali.

Si può accedere senza appuntamento, ma solo telefonicamente e via mail, all’ufficio Informazioni URP.

Il servizio Demografici resterà aperto dal lunedì al sabato solo per denunce di nascita e di morte e riceverà su appuntamento per il rilascio di carte di identità urgenti. Per l’appuntamento è necessario chiamare il numero 0536 833223 che risponde il lunedì dalle 8.30 alle 13.00, dal martedì al sabato dalle 8.30 alle 12.30 e il giovedì dalle 8.30 alle 17.00.

Per le pratiche relative al cambio casa all’interno del comune o con provenienza da altro comune; per richiedere certificati (matrimonio, morte, nascita, residenza, stato di famiglia) occorre scrivere ad anagrafe@comune.fiorano-modenese.mo.it o alla PEC demografici@cert.fiorano.it, allegando alla richiesta la scansione/foto della carta di identità (fronte e retro) e indicando il proprio numero di telefono.

Sono sospesi il rilascio delle tessere elettorali e la celebrazione di matrimoni civili.

I funerali saranno organizzati dagli operatori comunali prevalentemente per telefono (0536 833226 – 0536 833489 – 0536 833247) e via mail (economato@fiorano.it), dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 13.00; il lunedì e il giovedì pomeriggio dalle 15.00 alle 17.00; il sabato dalle 8.30 alle 12.30.

Al più presto saranno applicate forme di lavoro agile per i servizi comunali dove è possibile.

Si invitano i cittadini ad utilizzare il più possibile il servizi digitali on line del Comune, disponibili all’indirizzo: https://www.comune.fiorano-modenese.mo.it/servizi-online/servizi-online.

Ad alcuni servizi digitali erogati dalla pubblica amministrazione si può accedere utilizzando la carta di identità elettronica, per altri occorre richiedere credenziali Federa o Spid.

Informazioni aggiornate saranno trasmesse attraverso l’ufficio stampa, il sito comunale e i canali social del Comune.

Si ricorda che la biblioteca, ludoteca e Casa Corsini sono chiusi, mentre a farmacia comunale è aperta dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle 19.30 e il sabato dalle 8.30 alle 13.00; si entra due alla volta per il rispetto della distanza di sicurezza.

La Polizia locale continua i controlli sul territorio comunale per evitare gli assembramenti, anche all’aperto; per verificare le chiusure, gli accessi ai punti vendita e la mobilità delle persone.