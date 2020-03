La scorsa notte a Pavullo nel Frignano, sono stati identificati e denunciati alla Procura della Repubblica quattro cittadini kosovari, tre uomini e una donna, tutti di età compresa tra i 30 ed i 40 anni, per inosservanza delle disposizioni in tema di emergenza epidemiologica. I quattro erano in giro nel centro abitato, senza un giustificato motivo.