Dal Centro Famiglie dell’Unione Terre d’Argine servizio di consulenza per famiglie, coppie e genitori

Un servizio gratuito di “counseling” a distanza: è offerto dal Centro Famiglie dell’Unione Terre d’Argine il cui sportello, pur essendo chiuso al pubblico, è presidiato da un operatore per informazioni via telefono o posta elettronica.

Pertanto, chiamando lo 059649272 o scrivendo a centrofamiglie@terredargine.it è possibile prenotare una telefonata o una videochiamata Skype in cui famiglie, coppie e genitori avranno un’occasione di ascolto e sostegno per difficoltà nella vita familiare o coniugale, preoccupazioni, momenti di sconforto, paure, sostegno ai ragazzi. Lo Sportello risponde dal martedì al sabato, tranne venerdì orario 9-13; martedì e giovedì anche 15-18.

Spiega Tamara Calzolari, assessore comunale ai Servizi Sociali: « E’ un momento difficile per i cittadini, costretti a casa quindi a dover affrontare maggiori tensioni generate in famiglia e nel rapporto coi figli, da seguire nelle attività scolastiche in condizioni inedite: perciò come Unione abbiamo pensato di sostenere queste esigenze attivando le consulenze telefoniche o via Skype del Centro Famiglie. Abbiamo poi ricevuto la disponibilità di psicologi volontari del consultorio diocesano che volentieri segnaliamo e ringraziamo sentitamente. »

Infatti l’associazione “Camilla Pio”, che per la Diocesi di Carpi si occupa di sostegno psicologico e pedagogico a famiglie e singoli, ha organizzato coi propri operatori (psicologi, psicoterapeuti e pedagogisti), un servizio telefonico per offrire sostegno in questi giorni: si può telefonare al numero 3477049112 dalle 9 alle 19 per parlare e chiedere consigli su problematiche personali, di coppia, di rapporto coi figli.