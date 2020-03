Anche Federcaccia Modena partecipa alla battaglia contro il Corona virus

Le Sezioni territoriali Federcaccia Emilia Romagna provinciali e comunali, tra cui anche quelle di Modena, hanno donato oltre 108 mila euro alle strutture sanitarie che combattono in prima linea.

“Le Sezioni territoriali Federcaccia Emilia Romagna provinciali e comunali hanno risposto prontamente alla chiamata del Presidente regionale Massimo Bulbi – si legge nella nota diffusa dall’ufficio stampa regionale di Federcaccia – per contribuire con proprie risorse economiche e sostenere l’attività indispensabile delle strutture sanitarie Emiliano Romagnole, in questi giorni di emergenza. Il Presidente regionale Federcaccia Massimo Bulbi ha condiviso con il Governatore della Regione Emilia Romagna Stefano Bonaccini e con all’Assessore alla sanità Raffaele Donini, di destinare tale somma alla Protezione Civile dell’Emilia Romagna, sul conto “Insieme si può: l’Emilia-Romagna contro il Coronavirus”, dando loro il compito di individuare le necessità più urgenti delle strutture sanitarie presenti sul territorio.

Destinatari della donazione saranno quindi la Protezione Civile dell’Emilia Romagna per un importo di € 94.000,00 che va ad aggiungersi alle elargizioni già erogate alle Ausl locali per un importo complessivo di € 14.800,00, per l’acquisto di ventilatori polmonari e di materiale tecnico sanitario di supporto ad ammalati e ad operatori sanitari.

Massimo Bulbi ha inoltre dato piena applicazione ai decreti governativi e regionali, facendo un’opera di sensibilizzazione nei confronti di tutti i federcacciatori emiliano-romagnoli, di tutte le regole comportamentali necessarie per il contenimento del contagio, a partire dallo stare in casa.

La Federcaccia e tutti i cacciatori, costantemente impegnati nel sociale e nel volontariato, hanno dimostrato anche nel difficile momento che sta attraversando il nostro Paese, grande senso civico e di responsabilità. Non essendo terminata la raccolta, si provvederà nei giorni a seguire ad effettuare la donazione degli ulteriori contributi che ci perverranno”.

“Abbiamo prontamente aderito a questo appello – aggiunge Moreno Conti, Presidente di Federcaccia provinciale di Modena – perché crediamo che per sconfiggere al più presto l’epidemia in atto sia necessario il contributo di tutti. Anche da parte nostra, va il plauso al personale sanitario che in queste settimane è così duramente impegnato a salvare vite umane in una situazione di estrema emergenza”.