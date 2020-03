Sestola, venerdì 20 marzo riapre la SP 324, chiusa per lavori

A Sestola, venerdì 20 marzo, riapre nel pomeriggio la strada provinciale 324 del passo delle Radici, chiusa per lavori, da lunedì 16 marzo, nel tratto compreso tra la rotatoria dello “sciatore” fino a via del Maneggio, in corrispondenza della località Madonna dei Faggiotti, nel centro abitato di Sestola vicino al cimitero.

La chiusura ha consentito un intervento della Provincia di messa in sicurezza del versante instabile, la rimozione di materiale pericolante, tramite l’impiego di rocciatori specializzati, e di eseguire la manutenzione della rete paramassi a monte dell’arteria, dove si era verificato un eccessivo accumulo di detriti.

I lavori sono stati eseguiti dalla Cooperativa forestale Boschiva per un importo pari a 16 mila euro.