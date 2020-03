“Live Life in Formigine”, il blog dei ragazzi di Formigine invita condividere i propri pensieri

foHub in Villa, lo spazio dedicato ai giovani del Comune di Formigine, invita i ragazzi a raccontare le proprie giornate nei giorni dell’emergenza Coronavirus sulla piattaforma blog “Live Life in Formigine”. Il blog, nato dal desiderio di raccontare la città di Formigine dal punto di vista dei giovani, raccoglie racconti, immagini e video di vita quotidiana nel territorio.

In questi giorni di isolamento fisico, “Live Life in Formigine” offre uno spazio di condivisione delle idee e delle prospettive per accorciare le distanze. I cittadini possono raccontare, nella forma che preferiscono (articolo, video, immagini…), la loro esperienza al tempo del Covid-19: come trascorrono le giornate, quali emozioni li accompagnano, le preoccupazioni che si trovano ad affrontare, le speranze che nutrono e i progetti per il futuro.

Il racconto può essere inviato tramite messaggio privato sulla pagina Facebook o Instagram “Hub in Villa” o via mail a giovani@comune.formigine.mo.it. Verrà poi postato sul blog, insieme ai pensieri degli altri partecipanti, per condividere emozioni e situazioni che in molti stanno vivendo.