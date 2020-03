San Felice sul Panaro: iscrizioni all’asilo nido

Dal 1° al 30 aprile 2020 si raccolgono a San Felice sul Panaro le domande per l’ammissione al nido d’infanzia, alla sezione Primavera e allo spazio bambini “Hakuna Matata” per l’anno scolastico 2020-2021.

Per il 2020-2021 potrà essere presentata domanda di iscrizione per i bambini nati negli anni 2018, 2019 e 2020 (per i nati entro fine maggio 2020). I piccoli che già frequentano i servizi zero-tre anni, sono automaticamente iscritti anche per il prossimo anno scolastico. La domanda di iscrizione, dovrà essere compilata utilizzando i moduli scaricabili dal sito del Comune (www.comunesanfelice.net) e dal sito dell’Unione dei Comuni Modenesi Area Nord (www.unioneareanord.mo.it).

La domanda dovrà essere presentata entro il 30 aprile 2020 in via preferenziale via e-mail all’indirizzo beatrice.barberini@unioneareanord.mo.it, allegando anche copia del certificato delle vaccinazioni in corso di validità, dato che l’assolvimento dell’obbligo vaccinale rappresenta requisito indispensabile per l’iscrizione ai servizi di nido d’infanzia, sezione Primavera e spazio bambini ‘ Hakuna Matata’.

Alle domande presentate entro i termini stabiliti sarà attribuito un punteggio sulla base dei criteri del regolamento vigente. Per questioni legate alla tutela dei dati personali degli interessati verrà stilata una graduatoria utilizzando come identificativo il numero di protocollo della domanda. Occorre conservare con cura l’identificativo al fine di verificare, dopo l’iscrizione, il punteggio raggiunto e la posizione in graduatoria.

Per informazioni chiamare lo sportello territoriale del Comune di San Felice sul Panaro ai numeri telefonici: 0535/86345 e 0535/86310, nei giorni di martedì (dalle 9 alle 12.30), mercoledì (dalle 10 alle 12.30), giovedì (dalle 10 alle 12.30) e sabato (dalle 10 alle 12.30).

Al momento è stato annullato l’open day presso i servizi scolastici 0-3 anni previsto per il 28 marzo.