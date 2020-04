Ostello comunale di Vignola a disposizione per persone in quarantena

Il Comune di Vignola ha provveduto in questi giorni a sanificare e resettare l’ostello “Casale della Mora”, di proprietà comunale. “Come amministrazione comunale – spiega il vicesindaco Angelo Pasini – abbiamo comunicato la disponibilità di tale struttura, in questo periodo di emergenza, alla Direzione del Distretto Sanitario, al Settore Welfare dell’Unione e alla Protezione Civile presso il Centro Unificato di Marzaglia. Tutto ciò al fine di consentire, se si renderà necessario, ad alcune persone di trascorrere lì il periodo di quarantena obbligatoria o isolamento, qualora costoro fossero impossibilitati a farlo presso la propria abitazione per mancanza di spazi adeguati ad evitare di mettere a repentaglio la sicurezza di altri familiari. Da parte del Comune, sono state riallacciate tutte le utenze ed è stata eseguita una accurata pulizia di tutta la struttura. Attendiamo ora di sapere dai nostri referenti Ausl, Welfare e Protezione Civile, delle necessità che dovessero prospettarsi”.