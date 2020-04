A seguito delle indicazioni contenute nel Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri dell’1 aprile, viene prorogata fino a lunedì 13 aprile 2020 l’ordinanza per la chiusura temporanea dei servizi igienici pubblici situati in piazza Casotti. La misura si rende necessaria poiché i servizi igienici pubblici, per loro stessa natura, potrebbero essere luoghi di possibile diffusione epidemiologica.

—