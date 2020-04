L’ Ordinanza firmata dal ministro Speranza d’intesa col presidente Bonaccini permette la vendita delle scorte di magazzino

“…in tutto il territorio regionale è autorizzata la vendita nel territorio nazionale ed estero esclusivamente delle scorte di magazzino di attività di impresa già sospese, con impiego di personale in lavoro agile, o, se necessaria la presenza, con modalità organizzative che garantiscano le misure anti-contagio previste nei protocolli per la sicurezza indicati dalle normative in vigore”.

Una boccata di ossigeno per molte aziende del territorio in particolare per il comparto ceramico e una disposizione che mette fine ai dubbi che in questi giorni hanno attanagliato associazioni di categoria e aziende.

L’inserimento di una norma specifica che permetta al comparto ceramico e alle altre aziende la spedizione di tutte le produzioni già completate ma, al momento ferme nei piazzali e nei magazzini, permetterà di non ingolfare una macchina ben rodata che altrimenti alla riapertura totale si troverebbe in grande difficoltà. Sarà possibile provvedere a completare gli ordini già effettuati e prodotti e anche svuotare i magazzini vendendo i prodotti già pronti. Una grande possibilità, fino a che non avremo la riapertura totale delle attività.

