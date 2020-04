Nel Decreto cura Italia nessun bonus per studenti

Sta girando in queste ore sui social una fake news che, utilizzando impropriamente il logo dell’Inps, invita gli studenti di età compresa fra i 15 e 20 anni a fare domanda entro il 3 aprile per avere un indennizzo di 600 euro mensili per ogni mese del periodo di quarantena.

In proposito si precisa che nel Decreto Cura Italia non è previsto alcun bonus in favore di studenti.

Si ricorda che le uniche informazioni ufficiali si trovano sul sito istituzionale dell’Istituto, www.inps.it.