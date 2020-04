Emergenza Coronavirus: 79.000 € in buoni spesa per le famiglie in difficoltà di Sasso Marconi

Emergenza Coronavirus: 79.000 € in buoni spesa per le famiglie in difficoltà...

Il Governo ha stanziato fondi a favore dei Comuni, da convertire in aiuti per la spesa alle famiglie che si trovano in difficoltà economica a causa della prolungata emergenza sanitaria che stiamo vivendo.

La somma assegnata al Comune di Sasso Marconi è di 79.041,02 €. I fondi messi a disposizione dal Governo saranno distribuiti mediante buoni spesa per l’acquisto di generi alimentari e prodotti di prima necessità: a ciascun nucleo familiare in stato di bisogno, verrà erogato un contributo di 150 € per il primo componente, cui si aggiungono 50 € per ogni ulteriore membro, fino ad un massimo di 300 €.

Per ricevere il contributo, i cittadini residenti a Sasso Marconi che non detengono un deposito su conto corrente bancario o postale superiore agli 8.000 €, devono compilare e inviare al Comune un’apposita autocertificazione in cui attestano di trovarsi in situazione di difficoltà economica a causa dell’emergenza sanitaria in atto (specificando la causa che ha portato a tale condizione).

Il modulo di autocertificazione è scaricabile dal sito internet del Comune, www.comune.sassomarconi.bologna.it: può essere compilato e inviato direttamente online oppure via mail all’indirizzo atuxtu@comune.sassomarconi.bo.it o via WhatsApp al n. 339 5454378 (chi non ha possibilità di stampare il modulo autonomamente, può ritirarlo in forma cartacea presso l’atrio del Municipio).

I buoni spesa potranno essere utilizzati presso i negozi di vicinato, le strutture di media distribuzione e i produttori agricoli di Sasso Marconi che, compilando un apposito modulo disponibile sul sito internet del Comune, segnaleranno la propria disponibilità ad accettare acquisti con questa formula (le attività commerciali che aderiranno, saranno indicate nei prossimi giorni sul sito del Comune, www.comune.sassomarconi.bologna.it).