Fiab Tuttinbici dona 500 euro per l’emergenza Coronavirus

L’associazione FIAB Reggio Emilia Tuttinbici (Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta) ha devoluto la somma di 500 euro alla Caritas reggiana e 500 euro all’Auser di Reggio per sostenere il loro impegno a favore della popolazione maggiormente colpita dall’emergenza Coronavirus. Il denaro proviene dal fondo cassa, frutto di tesseramenti e di alcune iniziative associative, per cui è come se ognuno dei soci abbia partecipato.