Reggio Emilia: assembramento di giovani in via Marmolada, una denuncia

poliziaNel pomeriggio di ieri la centrale operativa, a seguito di chiamata al 113 di alcuni cittadini che segnalavano dei giovani riuniti nei pressi di un supermercato in via Marmolada, inviava le pattuglie del posto di polizia Turri. All’arrivo degli agenti 4 ragazzi si davano immediatamente alla fuga. Uno di questi veniva rintracciato poco dopo in via Terrachini.

Ne nasceva un inseguimento appiedato che si concludeva con il fermo del giovane che nel frattempo opponeva una forte resistenza agli agenti. Il giovane è stato identificato per un cittadino senegalese, classe 95, residente in città. Al termine degli accertamenti il ragazzo è stato denunciato in stato di libertà alla locale Procura della Repubblica per resistenza a Pubblico Ufficiale e sanzionato amministrativamente ex art 4 co 1 d.l. 19/2020 – Covid19.