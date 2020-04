Situazione casette dell’acqua di Fiorano Modenese

Il comune informa i cittadini fioranesi che non è più possibile ricaricare le tessere per prelevare l’acqua delle casette, dal momento che le macchinette per la ricarica si trovano all’interno del municipio e del bocciodromo, entrambi chiusi al pubblico, per l’emergenza sanitaria. Sono allo studio dell’amministrazioni eventuali soluzioni alternative.

Nel frattempo, anche per limitare al minimo gli spostamenti, si consiglia di utilizzare l’acqua potabile dei rubinetti di casa, che è la stessa erogata dalle due casette dell’acqua presenti sul territorio comunale.