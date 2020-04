A Formigine sconti sugli affitti per impianti sportivi e concessioni comunali

Non solo i contenuti dello schema di decreto sulla liquidità varato ieri (6 aprile 2020) dal Consiglio dei ministri. In aiuto alle attività economiche locali arriva, dove può, anche il Comune di Formigine, con la proposta, che verrà inserita nella prossima giunta di giovedì, di scontare gli affitti delle proprietà comunali in concessione e degli impianti sportivi per il periodo dell’emergenza.

Afferma l’assessore alle Attività produttive Corrado Bizzini: “Quello che è stato definito Decreto liquidità dà la possibilità per comuni e regioni di aprire sezioni del fondo di garanzia, e contribuire con i propri fondi allo sviluppo delle imprese del territorio. Noi vogliamo dare un segnale immediato, scontando gli affitti per quelle attività che sono rimaste chiuse”.

Conclude il sindaco Maria Costi: “Stiamo gestendo l’emergenza, ma stiamo pensando anche a quello che succederà dopo. Questa nuova crisi avrà ripercussioni notevoli anche sul bilancio comunale, per questo assessori e dirigenti stanno lavorando per rimodulare la programmazione e le risorse alla luce della situazione che si è venuta a creare. La linea che ho chiesto loro di seguire è quella di salvaguardare i bisogni delle famiglie e delle imprese, alleggerendo tutto quello che ora pare meno necessario”.