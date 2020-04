Controlli contro la diffusione del virus: 29 contestazioni solo nel carpigiano

Per quanto riguarda invece i controlli effettuati dai carabinieri per il contenimento della diffusione del virus, particolarmente utili sono risultati i servizi espletati nella zona del carpigiano, dove i militari hanno trovato in difetto ben 29 persone, delle quali: 19 in spostamento all’interno del proprio comune di residenza, a piedi o a bordo di veicoli ma sempre senza particolari esigenze lavorative o situazioni di necessità; cinque trovate in circolazione al di fuori del proprio comune di residenza (uno proveniente da Reggio Emilia e una da Modena) e cinque per aver costituito assembramento in luogo pubblico o aperto al pubblico.