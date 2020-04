A Reggio Emilia già oltre 2000 le domande completate per richiedere i buoni spesa del Comune

La procedura di svolge on line e c’è tempo fino al 17 aprile per presentarla. Per richiesta informazioni e assistenza ci si può rivolgere all’Urp e ai Poli territoriali per telefono o via mail.

Sono oltre duemila le domande complete inoltrate a oggi al Comune di Reggio Emilia per ottenere i buoni una-tantum utili per le spese alimentari e per beni di prima necessità, destinati ai cittadini in difficoltà economica a causa dell’emergenza Coronavirus. Alle 13 di stamane risultavano infatti 2093 le domande che avevano completato la procedura di richiesta. Tante quelle ancora in corso di compilazione da parte dei cittadini e previste nei prossimi giorni, visto il numero di quanti stanno contattando il Comune per ricevere assistenza rispetto alla gestione della loro pratica. Nel corso della mattinata infatti l’Urp – ufficio relazioni pubbliche del Comune – e i Poli territoriali hanno infatti ricevuto quasi 1200 telefonate e circa 260 mail relative a chiarimenti rispetto alla compilazione della domande e ai requisiti necessari per accedere ai contributi.

Le richieste possono essere presentate fino al 17 aprile. I fondi stanziati per la città di Reggio Emilia sono pari a 908.2,94 euro.