Covid-19: proseguono i controlli per il fine settimana pasquale

I controlli proseguono. Ieri le circa 180 pattuglie messe in campo nell’arco delle 24 ore hanno controllato 1140 persone, elevando 40 contravvenzioni. Non si sono registrate presenze di soggetti recatesi o che si stavano recando presso seconde case o luoghi di villeggiatura.

Anche i Carabinieri Forestali stanno perlustrando parchi, aree boschive, zone attrezzate per picnic e sentieri, per scongiurare la presenza di persone in gita fuori porta. Tali servizi proseguiranno per i prossimi giorni, e verranno intensificati lunedì.