Poco dopo le 10 la sala operativa 115 ha ricevuto una chiamata di soccorso per l’incendio vegetazione a basso fusto a Castiglione dei Pepoli in via Badia. Sono intervenute le squadre dei Vigili del Fuoco di Bologna.

I caschi rossi hanno provveduto al contenimento e all’estinzione dell’incendio, evitando che si propagasse a una vicina abitazione. In tutto sono andati a fuoco 300 mq di sterpaglie e sottobosco. Sul posto anche i Carabinieri forestali. L’intervento è durato poco più di un’ora.