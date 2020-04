Bologna: sorpreso dai carabinieri mentre spinge a mano una motocicletta rubata

Ieri pomeriggio i Carabinieri della Stazione di Bologna Bertalia hanno proceduto all’arresto in flagranza di reato di un soggetto tunisino, classe ’90, residente a Budrio, per furto aggravato. Alle 14:30 la pattuglia dei Carabinieri ha intercettato il soggetto in via San Donato mentre spingeva a mano una moto sostenendo che fosse di un suo amico.

Insospettiti dal suo comportamento, i Carabinieri hanno proceduto ad un controllo più approfondito a seguito del quale emergeva che la moto risultava oggetto di furto qualche minuto prima. A seguito perquisizione venivano anche ritrovati 5 grammi di marijuana e 1 grammo di hashish.

Il tunisino è stato inoltre sanzionato per inosservanza delle norme da contenimento COVID-19.