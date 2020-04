Al Policlinico di Modena il saluto dell’Assessore Donini e della Vice-Presidente Schlein ai sanitari impegnati nella lotta al COVID19

Il luogo è quello delle grandi inaugurazioni, l’Aula Magna del Policlinico, scelta perché consente di mantenere le distanze giuste da parte di tutti i presenti, una trentina di persone in tutto, tra medici e infermieri, che hanno accolto oggi pomeriggio l’Assessore alle Politiche della Salute Raffaele Donini e la Vice Presidente della Regione Emilia – Romagna, con delega al Welfare Elly Schlein che hanno voluto portare i saluti ai sanitari impegnati nella lotta al COVID19.

Ad accogliere la delegazione della Regione, il Direttore Generale dell’Azienda USL di Modena e Commissario Straordinario dell’Azienda Ospedaliero – Universitaria di Modena, Antonio Brambilla, il Magnifico Rettore di UNIMORE, Carlo Adolfo Porro, il Sindaco e Presidente della CTSS Gian Carlo Muzzarelli, il Direttore Sanitario e il Direttore Amministrativo dell’AOU di Modena, Luca Sircana e Lorenzo Broccoli, il Direttore Sanitario dell’Azienda USL Silvana Borsari, il Presidente dell’Ordine dei Medici di Modena Mauro Zennaro.

Nell’Aula Magna la delegazione è stata accolta dalla task force dell’AOU di Modena impegnata nell’emergenza COVID che vede impegnati, tra gli altri il Direttore delle Malattie Infettive, Cristina Mussini, il Direttore della Terapia Intensiva del Policlinico, Massimo Girardis, il Direttore della Terapia Intensiva dell’Ospedale Civile, Elisabetta Bertellini, il Direttore della Pneumologia, Enrico Clini, il Direttore del Pronto Soccorso del Policlinico, Antonio Luciani, il Direttore del Pronto Soccorso dell’Ospedale Civile Geminiano Bandiera, il Direttore del Dipartimenti di Diagnostica per Immagini, Antonello Pietrangelo, il Responsabile della Direzione Professioni Sanitarie dell’AOU di Modena, Annarita Garzia, il Responsabile dell’Igiene Ospedaliera dell’AOU di Modena, Elena Vecchi. Con loro il Direttore della Gastroenterologia del Policlinico Erica Villa, impegnata in una importante sperimentazione sul COVID19, il Direttore del Presidio Ospedaliero dell’Azienda Usl di Modena, Teresa Pesi.

Il dottor Antonio Brambilla ha voluto ringraziare tutti i sanitari impegnati in prima linea in questa sfida e ha spiegato: “Abbiamo superato il picco di pressione sulle strutture sanitarie e ci troviamo in una situazione in cui è fondamentale aggredire il contagio che si è stabilizzato sul territorio. Nella prima fase grazie alla grande risposta organizzativa delle aziende sanitarie e al grande lavoro dei professionisti siamo riusciti ad ampliare i posti in ospedale, sia quelli intensivi, sia semi intensivi, acuti e post-acuti. Ora è necessario implementare un intervento proattivo sul territorio per intercettare i nuovi positivi e lavorare nelle residenze per anziani dove ci sono soggetti più fragili. In questa provincia il collegamento quotidiano tra tutti i soggetti preposti al controllo dell’epidemia ha consentito di mantenere la situazione sotto controllo ed è un viatico per migliorare ulteriormente”.

L’Assessore Raffaele Donini, nel ringraziare gli operatori ha affermato “Sono venuto al Policlinico di Modena dove ho incontrato anche il personale di entrambe le Aziende Sanitarie, per ringraziare i nostri meravigliosi professionisti che sono in prima linea da settimane nella lotta al COVID19. Noi abbiamo retto nei reparti il primo urto dell’epidemia, la sfida di lungo periodo la vinceremo nel territorio grazie a una sempre maggiore integrazione tra medicina ospedaliera e quella territoriale, tra la sanità e il socioassistenziale, mettendo in rete le nostre risorse migliori”.

A seguire, l’Assessore ha voluto visitare il Padiglione Oncologico Beccaria, dove il dottor Giuseppe Longo, Direttore del Dipartimento Integrato di Oncologia ed Ematologia ha mostrato i percorsi dedicati che consentono di gestire i pazienti oncologici in massima sicurezza.