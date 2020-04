Visita da un medico deceduto da oltre un anno: coppia modenese denunciata a Reggio

Questa mattina intorno alle 9.00, operatori della Squadra Volante hanno effettuato in via G.B. Vico a Reggio Emilia un controllo ad un’autovettura. A bordo del veicolo due soggetti italiani, un uomo classe 86 e una donna classe 99, domiciliati a Modena, entrambi con precedenti di Polizia che, interpellati in merito alla ragione del loro spostamento, comunicavano che si sarebbero diretti a Sorbolo (Pr) presso il loro medico di base, riferendone il nome, dove avrebbero avuto un appuntamento da li a breve per una prescrizione di un medicinale. Nella fattispecie l’uomo riferiva di aver contattato telefonicamente il suddetto medico nella serata antecedente.

Appreso quanto sopra la pattuglia effettuava un accertamento su internet, che evidenziava però come il medico in questione fosse deceduto nel giugno del 2018. I due soggetti di fronte a tale evidenza, dopo alcuni tentennamenti, riferivano di aver lasciato solo un messaggio in segreteria al quale non aveva avuto riscontro. Di fronte ai motivi addotti, in carenza di autodichiarazione sottoscritta ed in merito al DPCM per emergenza Coronavirus e relative misure di contenimento e gestione epidemiologica da Covid-19, gli agenti procedevano amministrativamente per entrambi con i verbali di contestazione.