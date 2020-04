Buoni spesa, terminata la prima erogazione per esaurimento fondi

Anche per il Comune di Vignola, i fondi per l’erogazione dei buoni spesa sono terminati. Nello specifico a Vignola sono stati finora erogati buoni per 121.637,49 euro, a favore di circa 400 nuclei familiari.

Tutte le domande pervenute fino alle ore 24 del 14 aprile 2020 saranno valutate singolarmente e si cercherà comunque di dare loro una risposta, completa o almeno parziale. Da oggi, non si accettano più domande di nuovi buoni spesa per momentanea mancanza, appunto, di nuovi fondi.

Il Comune, di concerto con gli altri comuni dell’Unione, procederà prossimamente con l’erogazione di generi alimentari, in collaborazione con le associazioni del terzo settore (cioè di volontariato). Di questa nuova erogazione di generi alimentari ne sarà data notizia sul sito del Comune di Vignola, sulla sua pagina Facebook e sul sito dell’ASP (azienda per i servizi alla persona). Per ogni informazione ulteriore si possono contattare i numeri 059 777711; 339 5685531; sportellosocialevignola@terredicastelli.mo.it.