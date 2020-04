Lauree online al Dipartimento di Economia Marco Biagi con studenti collegati dall’estero

Il Dipartimento di Economia Marco Biagi si prepara a laureare 218 studenti e per la prima volta anche lo storico dipartimento emiliano, che lo scorso anno ha festeggiato i suoi primi 50 anni, laureerà i suoi studenti online secondo le nuove disposizioni adottate da Unimore nella situazione emergenziale del Coronavirus.

La sessione di laurea sarà organizzata in modalità a distanza, sia la commissione sia i laureandi saranno infatti collegati in remoto, ma in particolare 6 candidati/e si collegheranno dall’estero: 4 dal Vietnam, 1 dall’India e 1 dall’Inghilterra. Tutti questi studenti e studentesse sono iscritti al Corso di Laurea Magistrale in International Management e considerando che i laureandi complessivi di questo corso sono 29, questi 6 candidati/e ne rappresentano il 20%.

Le giornate dedicate ai futuri laureati del DEMB saranno giovedì 16 e venerdì 17 aprile, nelle quali 11 commissioni, che coinvolgono 42 docenti, vedranno arrivare al traguardo 93 studenti delle lauree triennali e 125 studenti delle lauree magistrali.

“E’ la prima volta nella storia del Dipartimento – afferma il Direttore del DEMB prof. Tommaso Fabbri – che le sessioni di laurea sono state organizzate a distanza, e ciò ha comportato la messa a punto di procedure assolutamente nuove, alla cui realizzazione hanno collaborato, in uno sforzo corale, tutte le componenti del Dipartimento: i tecnici informatici, il personale tecnico-amministrativo direttamente coinvolto nella gestione della didattica, i docenti. A tutte/i loro va il mio più sentito ringraziamento”.

I laureandi del DEMB iscritti a corsi di laurea triennale, che saranno proclamati dottori, sono così distribuiti: Economia Aziendale (29), Economia e Finanza (23), Economia Marketing Internazionale (41). La giornata a loro dedicata è quella del 16 aprile.

Tra i laureandi delle triennali del Dipartimento di Economia di Unimore vi è uno studente dell’Università Jaume I di Castellon – Facultad de Ciencias Jurídicas y Económicas che conseguirà il Doppio Diploma in Economia e Marketing internazionale.

Mentre i laureandi che terminano il loro percorso di laurea magistrale sono rispettivamente iscritti a Analisi, Consulenza e Gestione Finanziaria (22), Direzione e Consulenza di Impresa (51), Economia e Politiche Pubbliche (3), International Management (29), Management Internazionale (1), Relazioni di lavoro (18). A loro si aggiunge uno studente iscritto a un corso del vecchio ordinamento. Gli studenti saranno distribuiti in entrambe le giornate: i neodottori in Direzione e Consulenza di Impresa, International Management e Relazioni di lavoro discuteranno infatti il 16 aprile, mentre tutti gli altri presenteranno il loro elaborato finale il giorno successivo.

Le due sedute di laurea saranno così differenziante:

i laureandi iscritti a corsi di laurea triennale saranno proclamati, attraverso la piattaforma MEET, suddivisi in gruppi composti al massimo da 15 studenti, mentre i laureandi iscritti a corsi di laurea magistrale avranno 10 minuti circa a disposizione per discutere il loro elaborato finale, suddivisi in gruppi composti da 5 persone.

Il Dipartimento di Economia Marco Biagi ha previsto un’ulteriore seduta di laurea straordinaria, il 29 maggio, per venire incontro a chi in questo periodo ha riscontrato difficoltà e rallentamenti, imputabili all’emergenza dettata dal Coronavirus, nel terminare il proprio lavoro di tesi.