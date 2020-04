Maltempo, proseguiti anche durante le notte nel bolognese gli interventi dei Vigili del fuoco

Sono proseguiti, numerosi, anche durante la serata e la notte di ieri gli interventi dei Vigili del fuoco di Bologna per i danni causati dal forte vento di ieri. Alberi, pali pericolanti e insegne, ma anche tetti, finestre e persiane malferme. Queste immagini si riferiscono a Bologna, in via Francesca Flora all’altezza del civico 12, dove un albero ad alto fusto è stato sradicato parzialmente dal forte vento ed è finito su di un cartellone pubblicitario.

I vigili del fuoco sono intervenuti intorno alle 21:15, insieme alla polizia locale che ha transennato la strada e chiuso la circolazione per le operazioni di soccorso. I caschi rossi hanno utilizzato l’autoscala e con ausilio di motoseghe hanno rimosso l’albero pericolante. Sul posto dunque pattuglie della polizia locale di Bologna e due squadre dei vigili del fuoco con tre mezzi. Non ci sono stati feriti.