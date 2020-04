Vende auto online che poi non consegna. Denunciato dai carabinieri di Novellara

Facendo credere di essere intenzionato a vendere una Renault Clio ha pubblicato un annuncio su un noto sito internet riuscendo a “piazzare” l’auto al prezzo di 6.500 euro ad una 29enne abitante a Novellara che tuttavia, dopo aver pagato 1.000 euro di caparra e 4.000 euro d’anticipo mediante bonifico bancario, non si è vista consegnare l’auto in quanto il furbastro inserzionista, incassato il danaro, ha bidonato l’acquirente non presentandosi all’appuntamento e rendendosi inoltre irreperibile. Per questo i carabinieri della stazione di Novellara, a cui la 29enne ha sporto denuncia, a conclusione di mirate indagini telematiche, hanno denunciato per truffa alla Procura reggiana un 42enne vicentino, che non è nuovo a tali espedienti come peraltro rivelato dai suoi precedenti di polizia.

