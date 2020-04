75° anniversario della Liberazione, concorso di idee aperto a bambine e bambini delle scuole primarie

“TAAAC…liberi tutti! Chiusi in casa ma aperti all’immaginazione” è il titolo del concorso creativo di idee che il progetto “TAAAC Torniamo a casa”, con il patrocinio del Comune di Bologna, propone alle bambine e ai bambini delle scuole primarie di Bologna.

Un invito, in vista della festa della Liberazione del 25 aprile, a immaginare attraverso il disegno quale sarà la prima azione che i bambini faranno quando potranno uscire di casa “liberi” senza restrizioni.

“Prepariamo le nostre bambine e i nostri bambini al momento della loro ‘liberazione’ – afferma il sindaco Virginio Merola – facciamoci aiutare dalla loro immaginazione e stimoliamola in questo periodo così inedito e complicato anche per loro”.

“TAAAC Torniamo a casa”, è un progetto realizzato da una comunità di professionisti nata in occasione della pandemia da coronavirus per dare supporto ai genitori che stanno affrontando la nuova sfida di lavorare, spesso da casa, assieme ai propri figli che sono forzatamente lontani da scuola.

Guarda la pagina Facebook di Taaac

Come partecipare

Potranno partecipare tutte le bambine e i bambini di età compresa tra i 6 e i 10 anni che frequentano una scuola primaria nel Comune di Bologna. In palio per i primi tre classificati un buono per l’acquisto di libri del valore di 200, 100 e 50 euro. Ecco come partecipare: