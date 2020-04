Centri estivi, aperte le iscrizioni a Formigine. Attivati tra giugno e luglio se lo consentiranno le disposizioni legate all’emergenza sanitaria

Sono aperte le iscrizioni ai centri estivi comunali di giugno e luglio, che saranno attivati, se consentito dalle disposizioni nazionali e locali, nel rispetto delle limitazioni imposte per il contenimento del rischio di contagio da Covid-19. In programma attività per bambini e ragazzi fino agli 11 anni che frequentano nidi, scuole d’infanzia e primarie nell’anno scolastico 2019/2020.

Per i più piccoli, fino a 3 anni di età, sarà attivato presso il Nido d’infanzia “Le Coccinelle” dal 1 al 31 luglio dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 16.30 (con prolungamento orario 16.30 alle 18.30) con attività di giochi d’acqua, laboratori grafico-pittorici, manipolazioni, travasi, letture animate.

Per i bambini da 3 a 6 anni si svolgerà alla Scuola dell’Infanzia Statale “C. Cassiani” dal 1 al 31 luglio dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 16.30 (con prolungamento orario 16.30 alle 18.30) con giochi d’acqua, attività espressive, escursioni, piscina, psicomotricità, drammatizzazioni.

Per la fascia di età dai 6 agli 11 anni il centro estivo sarà alla Scuola Primaria Statale “C. Stradi” dall’8 giugno al 31 luglio, sempre dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 16.30 (con prolungamento orario 16.30 alle 18.30) con giochi di gruppo, attività ludico-sportive, laboratori, piscina, gite ed escursioni.

Le iscrizioni si raccolgono in modalità online dal 14 aprile al 30 aprile 2020 compresi. Contestualmente sono raccolte anche le richieste di agevolazione tariffaria. Tutte le info sul sito del Comune e presso il Servizio Istruzione (tel. 0536 240012 / 0536 240015). Per i bambini/ragazzi con disabilità certificata è definita una progettazione educativa individualizzata in accordo con la famiglia.

E’ prevista la possibilità di richiedere contributi per la partecipazione ai centri estivi: tempi e modalità di richiesta saranno resi noti dal Servizio Istruzione. In continuità con gli anni passati sono presenti sul territorio di Maranello centri estivi gestiti da altri soggetti. L’elenco dei gestori di centri estivi sarà consultabile sul sito del Comune.