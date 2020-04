Altri uffici postali riaprono nel Bolognese, Modenese e Reggiano la prossima settimana

Nella settimana dal 20 al 24 aprile vengono riaperti, nelle giornate indicate nell’elenco allegato, altri 17 Uffici Postali della provincia di Bologna, la cui apertura al pubblico era stata temporaneamente sospesa in ottemperanza ai provvedimenti governativi in materia di contenimento del virus e distanziamento interpersonale.

Inoltre per altri 19 uffici postali già riaperti aumentano le giornate di apertura settimanale:

La prossima settimana vengono riaperti, nelle giornate indicate nell’elenco, altri 47 Uffici Postali della provincia di Modena: elenco. Inoltre per gli uffici postali di Gaggio di Piano, Albareto e Magreta aumentano da una a tre le giornate di apertura settimanale (lunedì, giovedì e venerdì).

Nella settimana dal 20 al 24 aprile vengono riaperti, nelle giornate indicate nell’elenco, anche 17 Uffici Postali della provincia di Reggio Emilia, la cui apertura al pubblico era stata temporaneamente sospesa.

Inoltre per altri 11 uffici postali già riaperti aumentano da una a tre le giornate di apertura settimanale:

legenda riaperture: